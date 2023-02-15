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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da torbacı operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı

Afyonkarahisar'da torbacı operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı

Afyonkarahisar’da Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Öte yandan suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İHA

15.02.2023, 15:35

Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu: 3 zehir taciri yakalandı

Olay, Afyonkarahisar'ın kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri torbacı diye tabir edilen sokakta uyuşturucu satışı yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda 84 adet sentetik uyuşturucu, 6 bin 335 TL suçtan elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan Ş.T., A.O.Ç. ve F.N.K., isimli şahıslar uyuşturucu madde ticareti yapma suçu kapsamında gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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