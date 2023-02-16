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Haberler Afyonkarahisar Afyonlu muhtarlardan büyükbaş hayvan bağışı

Afyonlu muhtarlardan büyükbaş hayvan bağışı

16.2.2023

Afyonlu muhtarlardan büyükbaş hayvan bağışı
AFYONKARAHİSAR'IN Dinar ilçesinde köy muhtarı depremzedelere büyükbaş hayvan bağışladı. Afet bölgesine örnek bir yardımda Dinar Karahacılı Köyü Muhtarı Mehmet Kara'dan geldi. Kara, depremzedelerin yemeklerinde kullanılması için büyükbaş hayvan bağışında bulundu. Yaptığı bağışın ardından açıklama yapan Kara, "Biz afet yaşadık, oradaki acıyı bizde onlarla birlikte yaşıyoruz. Millet olarak Karagün dostuyuz. Sizi en iyi biz anlarız anlıyoruz ve millet olarak acıların giderilmesinde, yaraların sarılmasında bütün gayretimizle yanlarındayız. Allah yar ve yardımcıları olsun inşallah" dedi.
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