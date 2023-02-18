Kahraman madencilere sürpriz karşılama

AFYONKARAHİSAR Valisi Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı, deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere bölgeye hareket eden ve görevlerini tamamlayıp Manisa'ya dönüş yolunda olan Somalı maden işçileri ile Afyonkarahisar'da bir araya geldi. Vali Yiğitbaşı, "Maden işçilerimiz ülkemizin en zor zamanlarında fedakârca elini taşın altına koyarak Hızır gibi tüm sorunlara yetişiyor. Yaptıkları fedakârlıkları takdir etmemek elde değil. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Asrın felaketi olarak nitelediğimiz bu felaket, yüreklerimizi yaktı. Deprem bölgesinde mücadele eden herkese teşekkür ediyorum" dedi.

MURAT ŞENBAKLAVACI