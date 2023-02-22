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Afyonkarahisar'da çift başlı buzağı doğdu! Yalnızca 4 saat yaşayabildi

Afyonkarahisar’da doğum yapan inek çift başlı buzağı doğurdu. Dünyaya gelen çift bazlı buzağı 4 saat hayata tutunmasının ardından telef oldu. Hayvanın görüntüleri büyük ilgi topladı.

İHA

22.02.2023, 16:31

Olay, Afyonkarahisar'da merkeze bağlı Çayırbağ beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veteriner Teknikeri Halil İbrahim Kaçar, bir akrabasına ait ineğin doğum yapacağı bilgisini alması üzerine akrabasının ahırına gitti.

Zorlu geçen doğum sonrası Kaçar, hayvanın çift başlı olduğunu görünce büyük şok yaşadı. Ardından buzağıyı Kaçar ailesi biberon ile beslemeye çalışsa da hayvan doğduktan sonra sadece 4 saat yaşama tutunurken ardından telef oldu. Hayvanın sosyal medyada yayınlanan videosunu görenler de şaşkınlıklarını gizleyemedi.

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