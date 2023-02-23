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Haberler Afyonkarahisar MGM risk haritasını açıkladı! Afyonkarahisar olağanüstü kuraklık tehlikesi altında

MGM risk haritasını açıkladı! Afyonkarahisar olağanüstü kuraklık tehlikesi altında

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımladığı 3 ve 6 aylık kuraklık haritasında Afyonkarahisar’ın tümü ‘olağanüstü kuraklık' tehlikesi altında olması dikkat çekti. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.

İHA

23.02.2023, 15:45 Güncelleme Tarihi: 23.02.2023, 15:45

MGM risk haritasını açıkladı! Afyonkarahisar olağanüstü kuraklık tehlikesi altında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde güncel kuraklık haritalarını yayımladı. Standart Yağış İndeksi (SPI) metoduna göre hazırlanan 3 aylık haritada Afyonkarahisar'ın olağanüstü kuraklık durumu dikkat çekti. SPI esas olarak belirlenen zaman dilimi içinde ortalama yağış farkının standart sapmaya bölünmesi ile elde ediliyor.

Afyonkarahisar, geçen yılın Ağustos ayından Ocak ayına kadar 6 aylık dönemi kapsayan haritada bir kısmı çok şiddetli, bir kısmı da şiddetli seviyelerinde değerlendirilirken, son 3 aylık dönem temel alınarak hazırlanan harita ise "olağanüstü kuraklık" tehlikesi altında değerlendirildi. Yayımlanan haritaya göre, Konya, Afyonkarahisar ve Ankara gibi şehirlerin büyük bir bölümünün "Olağanüstü kuraklık" tehlikesi altında olduğu belirlendi. İzmir, Aydın ve Antalya gibi şehirlerde ise kuraklık riski olmadığı açıklandı.

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