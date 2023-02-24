Not bırakıp önce eşini sonra kendini öldürdü

Afyonkarahisar'da eşi Badegül Taşpınar'ı (51) tabancayla vurarak öldüren Mustafa Taşpınar (81) 'Eşimi benimle ilgilenmediği için öldürdüm' yazılı not bırakıp kendi kafasına sıktı. Yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede can verdi. Dinar ilçesine bağlı Göçerli köyünde yaşayan Mustafa Taşpınar, ruhsatsız silahıyla 30 yıllık eşi 3 çocuk annesi eşi Badegül Taşpınar'ı (51) başından vurarak öldürdü.

Taşpınar ardından aynı silahı başına dayayarak ateşledi. Ağır yaralanan adam, kaldırıldığı Haydarlı Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Taşpınar'ın bıraktığı notta ise astım hastası olduğunu, eşini kendisiyle ilgilenmediği için öldürdüğünü yazdığı öğrenildi.

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