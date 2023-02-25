  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Minik yüreklerden örnek davranış

Minik yüreklerden örnek davranış

25.2.2023

Minik yüreklerden örnek davranış
AFYONKARAHİSAR merkeze bağlı Beyyazı İlkokulu'nda öğrenim gören 4. sınıf öğrencileri depremzedeler için kumbaralarında biriktirdikleri parayı bağış yaptı. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret eden Beyyazı İlkokulu öğrencileri depremzede arkadaşları için biriktirdikleri kumbaralarındaki bağışları getirdiler. Sünnetci ve Şube Müdürü Sezai Keklicek ile idareci, öğretmen ve öğrencilerimiz toplanılan bağışları bankada AFAD hesabına yatırdılar. Sünnetçi, öğrencileri güzel davranışlarından dolayı tebrik etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA