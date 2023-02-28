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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da saman balyaları 6 kişiyi yaraladı!

Afyonkarahisar'da saman balyaları 6 kişiyi yaraladı!

Dinar-Çay karayolu üzerinde meydana gelen kaza, saman balyası yüklü tırdan düşen balyalara çarpan otomobil ve kamyonun yoldan çıkmasıyla meydana geldi. Kazada yaralanan 6 kişi, bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

İHA

28.02.2023, 16:05

Afyonkarahisar’da saman balyaları 6 kişiyi yaraladı!

Afyonkarahisar'da tırdan düşen saman balyalarına çarpan bir kamyonet ve otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Olay, Dinar-Çay ilçe karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, V.M., idaresindeki 07 R 2399 plakalı tırın taşıdığı saman balyaları henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü yola düştü. Bu sırada yoldan geçen İ.B.'nin kullandığı 31 APD 04 plakalı kamyon ile S.R., yönetimindeki 31 E 6526 plakalı otomobil saman balyalarına çarparak yoldan çıktı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücüler İ.B., ile S.R.'yi ve Ö.D., F.R., M.R., Ç.R.'yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Kazanın ardından jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, ardından inceleme başlatıldı.

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