Polisten önce aracıyla sonra yaya olarak kaçtı! Sonunda yakayı ele verdi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Terminal caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, polis ekipleri şüphelendikleri bir aracı durdurarak kimlik ve belge kontrolü yapmak istedi. Ancak araç sürücüsü polisin 'dur' ihtarına uymayarak bir anda kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ile araç sürücüsü arasında kovalamaca yaşandı.

Sürücü ardından Gülbaşı mahallesinde aracı bir tarlaya bırakıp ardından yaya olarak kaçmaya başladı. Bunun fark eden ekipler bu defa sürücüyü yaya olarak kovalamaya başladı. Kısa süren kovalamacanın ardından şahıs yakalandı. Yapılan sorgulamada M.Ç., isimli şahsın ehliyetsiz olduğu tespit edilirken, şahsa ilgili kanun maddeleri gereğince toplamda 24 bin 90 TL para cezası kesildi.