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Haberler Afyonkarahisar O korkunç kazada araçlar demir yığınına döndü! 3 kişi feci şekilde yaralandı!

O korkunç kazada araçlar demir yığınına döndü! 3 kişi feci şekilde yaralandı!

Afyonkarahisar-Ankara karayolu üzerinde meydana gelen kazada S.G. idaresindeki araçla, M.D.'nin kullandığı otomobil çarpıştı. Şiddetli çarpışma sonucu hurdaya dönen araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İHA

02.03.2023, 09:00 Güncelleme Tarihi: 02.03.2023, 09:01

O korkunç kazada araçlar demir yığınına döndü! 3 kişi feci şekilde yaralandı!

Afyonkarahisar-Ankara Karayolunda iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada araçlar hurdaya dönerken 3 kişi yaralandı.

Kaza Afyonkarahisar-Ankara Karayolu Bayat ilçesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; S.G. idaresindeki 03 HK 680 plakalı otomobil, Afyonkarahisar-Ankara kara yolu Bayat ilçesi yakınlarında M.D.'nin kullandığı 06 BGA 499 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler ile otomobillerde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

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