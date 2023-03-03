  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar'da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi

Afyonkarahisar Başmakçı İlçesi'nde polis ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurarak arama yaptı. Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

İHA

03.03.2023, 10:59

Afyonkarahisar’da bir araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta eroin ele geçirildi.

Olay, Dinar ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri denetim yaptığı Başmakçı ilçesinde şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramada araç içerisinde 24,68 gram eroin ve 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan 2 şahıstan birine uyuşturucu madde kullanma suçlamasıyla işlem yapılırken, diğer şahıs ise gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahsın işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA