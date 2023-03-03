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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait çocuk lahiti ele geçirildi

Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait çocuk lahiti ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon kapsamında bir araçta Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen çocuk lahiti ele geçirildi.

03.03.2023, 14:23

Afyonkarahisar’da Roma dönemine ait çocuk lahiti ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan ortak çalışma kapsamında kent merkezinde durdurulan çekici üzerinde bulunan araçta arama yapıldı.

Yapılan aramalarda; 1 adet M.S. 3'ncü yüzyıla Roma Batı Anadolu dönemine ait olduğu değerlendirilen bürokrat aileden gelen soylu çocuk lahiti ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak E.O. isimli şahsa adli işleme başlanılırken, diğer şüpheli şahısları yakalama çalışmaları ettiği bildirildi.

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