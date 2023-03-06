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Afyonkarahisar'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı

Afyonkarahisar'da 53 yaşındaki bir kadına yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobil çarptı. Yaralanan kadın ekipler tarafından hastaneye kaldırıldı.

İHA

06.03.2023, 11:45 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023, 11:58

Afyonkarahisar’da karşıdan karşıya geçmeye çalışan kadına araba çarptı
Afyonkarahisar'da 53 yaşındaki bir kadın yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışırken otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçesinde Yıldırım mahallesi Bülbül sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolda karşıdan karşıya geçmeye çalışan Y.Ç.'ye (53), F.T., idaresindeki otomobil çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler kazada yaralanan Y.Ç.'yi ambulans ile Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaşlı kadının durumunun iyi olduğu bildirilirken, kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.
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