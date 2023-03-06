Ağaç çukuru kazarken canından oldu

Afyonkarahisar'da engebeli arazide ağaç çukuru kazdığı esnada devrilen kepçenin operatörü hayatını kaybetti. Merkeze bağlı Işıklar beldesi Eniçi mevkisinde Aziz Körlek'in (35) kullandığı kepçe, engebeli arazide ağaç çukuru açtığı sırada devrildi. Kazada iş makinesinin altında kalan Körlek yaşamını yitirdi. Sürücünün yanında bulunan 5 yaşındaki oğlu M.A.K. ise kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkan M.A.K.'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.



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