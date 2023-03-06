Deprem bölgesi değil Afyon! Onlar depremzede değil yıllardır korku içinde yaşayan Afyonlular!

BİNA, SAĞ TARAFA YATTI

Ramazan Aykuş da son günlerde zeminde artan kaymalar nedeniyle büyük korku yaşadıklarını belirterek, "Fay hattı geçtiği için bina çatladı. 7-8 santim açıklık var. Bina, sağ tarafa yattı, çatlıyor. Ben yapıyorum ama tekrar açılıyor. Arkadan gelen fay hattı bu şekilde devam ediyor. Yarıkları kapatıyorum, destek için beton atıyorum fakat geri çatlıyor" diye konuştu.

Yüksel Aykuş ise ev ve besihanesinin duvar ve kolonlarında kaymadan dolayı derin çatlaklar oluştuğunu anlatarak, şöyle dedi: