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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da TOKİ kuraları çekilmeye başlandı!

Afyonkarahisar’da TOKİ kuraları çekilmeye başlandı!

Afyonkarahisar'da 29 bin 55 kişinin başvurusunun kabul edildiği, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi çerçevesinde kent merkezinde yapılacak 191 adet konutun kura çekilişime bugün başladı. İlçeler için yapılacak çekilişin ise bugün ve yarın devam edileceği bildirildi.

İHA

08.03.2023, 12:50

Afyonkarahisar’da TOKİ kuraları çekilmeye başlandı!

Afyonkarahisar'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından 'İlk Evim, İlk İşyerim' projesi çerçevesinde kent merkezinde yapılacak 191 adet konutun kurası çekildi.

Afyonkarahisar'da bugün başlayan TOKİ kura çekiminde ilk olarak kent merkezine yapılacak konutların kurası çekildi. 29 bin 55 kişinin başvurusunun kabul edildiği kent merkezinde 191 adet konutun kurası noter huzurunda çekildi.

TOKİ kura çekilişi törenine Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı ile yüzlerce vatandaş katıldı. İlçelerin TOKİ kura çekilişine bugün ve yarın devam edileceği bildirildi.

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