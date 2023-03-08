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Haberler Afyonkarahisar Kutsal mekanlara zarar veriyordu... Polisten kaçamadı!

Kutsal mekanlara zarar veriyordu... Polisten kaçamadı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde vatandaşlar, zarar gören ibadethane ve mezarların sorumlusu olabileceğinden şüphelendikleri kişi hakkında ihbarda bulundu. Bölgeye gelen ekipler, şüpheli şahsın kimlik kontrollerini yaptığında adının O.D. olduğunu ve Muğla'da da aynı suçlardan yargılandığını tespit etti. Gözaltına alınan O.D. adliyeye sevk edildi.

İHA

08.03.2023, 13:08

Kutsal mekanlara zarar veriyordu... Polisten kaçamadı!

Afyonkarahisar'da ibadethane ve mezarlara zarar verme suçundan mahkemece aranan bir şahıs polis tarafından yakalandı.

Olay, Bolvadin ilçesi Ali Efendi mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahalledeki bir iş yeri önünde bekleyen bir şahıstan şüphelenen vatandaşlar '155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye Bolvadin İlçe emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Adres gelen ekipler Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinden şahsın kimlik sorgulamalarını yaptıklarında şüphelinin isminin O.D., olduğunu ve Muğla'nın Marmaris ilçesinde yargılandığı ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme suçundan arandığını tespit etti. Ardından gözaltına alınan şahıs adliye sevk edildi.

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