37 aracın lastiklerini kesen şüpheli yakalandı

Afyonkarahisar'da, 37 aracın lastiklerini kesen şüpheli gözaltına alındı. Olay, geçtiğimiz hafta sonu kent merkezindeki Mecidiye ve Kayadibi mahallerinde meydana geldi. Gece geç saatlerde 37 aracın lastiklerinin kesilmesinin ardından 23 oto sahibi polise şikayette bulundu. Olay sonrası harekete geçen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ardından şüphelinin peşine düşen ekipler şahıs Güvenevler Mahallesi 2.Küçük Sanayi sitesinde suç aleti bıçak ile birlikte yakaladı. Yapılan kimlik sorgulamasında şahsın isminin M.A., tespit edildi. Gözaltında alınan şahıs ifadesinde, olay günü Değirmenayvalı köyünde arkadaşları ile birlikte alkol aldığını akabinde şehir merkezine gelerek alkolün etkisi ile elinde bulunan bıçak ile olayları gerçekleştirdiğini, kimsenin kendisini yönlendirmediğini, kimse ile husumetinin olmadığını beyan söyledi.



MURAT ŞENBAKLAVACI

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