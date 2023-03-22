Kırmızı kategoride aranan teröristle fotoğrafı olan militan Afyonkarahisar’da yakalandı!

Terör örgütün PKK/KCK'nın 2013-2015 yılları arasında dağ kadrosunda faaliyet yürüten ve örgütün sözde üst düzey yöneticisiyle fotoğrafları olan şahıs, Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde polis tarafından düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından PKK-KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

Operasyonda Şuhut ilçesinde ikamet eden, 2013-2015 yılları arasında PKK/KCK Terör Örgütünün dağ kadrosunda faaliyet yürüttüğü, aynı zamanda 'Kırmızı Kategoride' aranan sözde KCK Genel Başkanlık Konseyi Üyesi Sözdar-Avesta kod adlı Nuriye Kesbir isimli şahıs ile fotoğraflarının bulunduğu tespit edilen 'Serdar' kod adlı M.Ş.G., isimli şüpheli polis tarafından yakalandı. İşlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.