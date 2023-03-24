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Afyonkarahisar'da belediye çalışanları kaçak içki operasyonunda yakalandı

Afyonkarahisar’da jandarma ekiplerinin yaptığı kaçak alkol operasyonunda 4 kişi yakalandı. Yakalananların 3’ünün belediye çalışanı olduğu ortaya çıktı.

İHA

24.03.2023, 14:49 Güncelleme Tarihi: 24.03.2023, 15:01

Afyonkarahisar’da belediye çalışanları kaçak içki operasyonunda yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Sultandağı ilçesine bağlı Dereçine beldesinde ikamet eden C.K., H.E., M.E. ve U.T.G., isimli şahısların sahte, kaçak alkol ticareti yaptığını tespit etti. Şahısların adreslerine baskın düzenleyen ekipler 25 litre viski, 10 litre rakı, 100 gram alkol üretiminde kullanılan alkol kiti, 2 adet av tüfeği ve 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan şahıslara toplamda 10 bin 981 TL idari para cezası kesildi. Gözaltına alınan şahıslardan birisinin CHP belediyesinde memur, diğer ikisinin ise işçi kadrosunda olduğu ortaya çıktı. Resmi bir yazışma başlamadığı için şahıslar hakkında belediye tarafından soruşturma açılmadığı öğrenilirken, belediye yönetiminin süreci takipçisi olduğu kaydedildi.

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