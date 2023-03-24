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Afyonkarahisar'da feci kaza! Yaprak gibi savruldu!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen kaza, H.K. isimli elektrikli bisiklet sürücüsünün henüz bilinmeyen bir sebepten N.D. idaresindeki otomobile çarpmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle elektrikli bisikletten savrulan H.K. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

İHA

24.03.2023, 10:45

Afyonkarahisar’da feci kaza! Yaprak gibi savruldu!

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan elektrikli bisiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiler göre, H.K., isimli elektrikli bisiklet sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü N.D., idaresindeki 03 KP 768 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü yola düşerek yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar hastaneye kaldırılan H.K., tedavi altına alındı. Olayın ardında polis tarafından inceleme başlatıldı.

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