Kontrolden çıkan araç önce savruldu sonra TIR’a çarptı

AFYONKARAHİSAR'DA kontrolden çıkıp önce kaldırıma ardından TIR'a çarpa otomobil sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza, dün Organize Sanayi Bölgesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.B (23) idaresindeki 03 AEA 111 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç önce kaldırıma ardından A.B. (52) yönetimindeki 34 BYA 043 plakalı TIR'a çarptı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırılan otomobil sürücüsü A.B., tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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