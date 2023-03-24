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Haberler Afyonkarahisar Uzayıp giden pide kuyruğuna girmemek için bakın ne yaptı

Uzayıp giden pide kuyruğuna girmemek için bakın ne yaptı

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesindeki vatandaşlar, pide kuyruğu uzayınca yeni bir çözüm buldu. İftar saatinde pide kuyruğuna girmek istemeyenler öğle namazından sonra pide almaya başladı.

İHA

24.03.2023, 16:11

Uzayıp giden pide kuyruğuna girmemek için bakın ne yaptı

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde Ramazan ayının ilk günlerinde vatandaşlar, pide almak için fırınların önünde kuyruk oluşturuyor. İlçede öğle namazından sonra fırınların önünde kuyruk oluşmaya başlıyor. Vatandaşlar, pide için fırınlara akın edince, fırıncı esnafı vatandaşın talebini karşılamak için yoğun mesai harcadı. Hem vatandaşlar hem de fırıncılar, Ramazan için güzel bir başlangıç olduğunu söyledi.



Pide kuyruğunda bekleyen Berat Tuncer, pide kuyruğunun çok fazla olduğunu kaydederek, "Aslında ezana yakın almamız gerekiyor. Kuyruk olmazsa iyi, sıcak sıcak götürmek istiyoruz evimize ama ne yazık ki kuyruk olduğundan dolayı götüremiyoruz" diye konuştu.
Fırın çalışanlarından Tahsin Can Çunku ise yoğunluktan ve satışlardan memnun olduklarını ifade ederek, "Dükkanımız oldukça yoğun. Allah'ın izniyle Ramazan'ı bereketli bir şekilde geçiriyoruz. Pide kuyruğu var Elhamdülillah, millet şuanda pide kuyruğunda. Herkes akşam iftarını pideyle açmak için sırada" diye konuştu.

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