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Haberler Afyonkarahisar Cayır cayır yanan aracın içinden kendini o hamleyle kurtardı!

Cayır cayır yanan aracın içinden kendini o hamleyle kurtardı!

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde, seyir halindeyken aracı bir anda alev alan sürücü S.Ş. kendini yaptığı hamleyle kurtardı. Can havliyle aracından inip bölgeden uzaklaşan S.Ş.'nin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılmaz hale geldi.

İHA

27.03.2023, 14:01

Cayır cayır yanan aracın içinden kendini o hamleyle kurtardı!

Afyonkarahisar'da yanan otomobilin sürücüsü son anda yaptığı hamleyle canını kurtardı.

Olay, Bolvadin ilçesi Derekarabağ köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.Ş., (35) isimli şahıs 27 FT 062 plakalı otomobiliyle yolda ilerlerken bir anda aracın ön kısmından dumanlar çıktığını fark etti. Ardından aracını yol kenarına park eden sürücü aşağı indiğinde dumanların yerini alevlere bıraktığını fark edince otomobilin yanından uzaklaştı. S.Ş., daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak durumu anlatıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek söndürdü.
Olayın ardından ölen ya da yaralanan olmazken, otomobil yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

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