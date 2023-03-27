  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Kontrolden çıkan tırın dorsesindeki 200'e yakın un çuvalı etrafı dağıldı

Kontrolden çıkan tırın dorsesindeki 200'e yakın un çuvalı etrafı dağıldı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolü kaybettiği tır şarampole girerek ilerledi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı ancak tırın parçalanan dorsesindeki yaklaşık 200 un çuvalı etrafa dağıldı.

İHA

27.03.2023, 09:59

Kontrolden çıkan tırın dorsesindeki 200’e yakın un çuvalı etrafı dağıldı

Denizli'nin Bolvadin ilçesinde çevre yolu üzerindeki Hüdayi Cami yakınlarında meydana gelen olayda Y.D., yönetimindeki 42 EM 705 plakalı un yüklü tır sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç şarampole girip yaklaşık 300 metre ilerledi. Bu sırada sürücünün son anda yaptığı hamle ile tır devrilmezken, dorsesi ise parçalandı. Parçalanan dorseden 200 un çuvalı 150 metrelik bir alana dağıldı.

Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler un çuvallarının bir kısmının dağıldığı yolda güvenlik önlemi aldı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazanın ardından çevreye dağılan unların kaldırılması ile yoldaki trafik normal seyrine döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA