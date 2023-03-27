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Haberler Afyonkarahisar Meteoroloji'den Afyonkarahisar'a "sarı kod" uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji'den Afyonkarahisar'a "sarı kod" uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji, bu gece başlayıp yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına hakkında Afyonkarahisa'a "sarı" kodlu uyarı yaptı. Vatandaşların çatı uçması, ulaşımda aksamalar gibi oluşabilecek bütün olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları istendi.

İHA

27.03.2023, 16:49

Meteoroloji’den Afyonkarahisar’a sarı kod uyarısı! Çok kuvvetli geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Afyonkarahisar için bu gece başlayacak ve yarın akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenen 'sarı' kodlu uyarı yapıldı.

MGM'den yapılan açıklamada, vatandaşların dikkatli olmaları istenerek, "Güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden saatteki hızı yaklaşık 70 kilometre hızla esen kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerine yer verildi.

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