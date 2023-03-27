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Haberler Afyonkarahisar Tavuk bahçeye, 2 aile de birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Tavuk bahçeye, 2 aile de birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da geçtiğimiz günlerde meydana gelen kavganın nedeni duyanları şoke etti. Bir evin bahçesine giren tavuk yüzünden iki aile birbirine girdi. Kavgaya dönüşen olayda 10 kişi yaralandı.

İHA

27.03.2023, 13:13

Tavuk bahçeye, 2 aile de birbirine girdi: 10 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesi Deresinek köyünde 24 Mart 19,15'de meydana gelen olayda iddiaya göre, bir şahsın bahçesine giren tavuk sonrası iki aile arasında sözlü tartışma başladı. M.Ö (49), A.Ö (76), U.Ö(43), N.H.Ö (22), N.Ö (15) ile E.A (34), Ö,A (39), F.A (63), E.A (24), F.A (53) arasında başlayan sözlü tartışma ve karşılıklı hakaret daha sonra kavgaya dönüştü.

Kısa sürede kavganın büyümesiyle şahıslar karşılıklı tahralarla birbirine saldırdı. Olayda, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ilçe hastanelerine kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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