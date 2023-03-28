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Haberler Afyonkarahisar Kazaya karışan araçların plakalarındaki ilginç rastlantı

Kazaya karışan araçların plakalarındaki ilginç rastlantı

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kazanın ardından yol ortasında kalan motosikleti trafik polisleri elleri ile çekerek yolu ulaşıma açarken, kazaya karışan araçların plakalarının harf kısmının aynı harflerden oluşması ise dikkat çekti.

İHA

28.03.2023, 18:07

Kazaya karışan araçların plakalarındaki ilginç rastlantı

Kaza, çevre yolu üzeri Ertuğrul Gazi mahallesi eski Çevik Kuvvet Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, K.O.'nun (51) idaresindeki 03 AEH 196 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü Y.D.'nin (21) kullandığı 03 AEH 038 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çarpışmanın ardında motosiklet sürücüsü savrularak yola düşüp yaralandı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralanan Y.D.'yi ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Kazanın ardından parçalanarak yol ortasında kalan motosikleti ise polis ekipleri elleriyle olay yerinden kaldırıp yolu ulaşıma açtı.
Olayda bir başka dikkat çekici konu ise kazaya karışan otomobil ve motosikletin plakalarındaki harf guruplarının aynı harflerden oluşması oldu.

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