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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Afyon'da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçeisnde meydana gelen kaza, iki aracın kavşakta çarpışması üzerine gerçekleşti. Çarpışmanın şiddetiyle bir otomobil aydınlatma direğine çarparken diğeri ise savrularak refüje çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişiyi güçlükle çıkardı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının ciddi olduğu öğrenildi.

İHA

30.03.2023, 09:12

Afyonkarahisar'da biri Tofaş marka olan iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kazada parçalanan Tofaş'ın içerisindeki şahısların durumunun ciddi olduğu bildirildi.

Afyon’da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücülerinin isimleri henüz tespit edilemeyen 26 NZ 528 plakalı otomobil ile 03 PK 402 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü kavşakta çarpıştı.

Afyon’da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Çarpışmanın ardından aydınlatma direğine çarpan Tofaş marka otomobil parçalanırken, diğer otomobil ise savrularak orta refüje çıktı. Her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişi çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Afyon’da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

Afyon’da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Olayda yaralanan şahısların kimlik tespit çalışmaları devam ederken, olayla ilgili jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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