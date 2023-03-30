Afyon’da korkunç kaza! Araçlar adeta un ufak oldu!

Çarpışmanın ardından aydınlatma direğine çarpan Tofaş marka otomobil parçalanırken, diğer otomobil ise savrularak orta refüje çıktı. Her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişi çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.