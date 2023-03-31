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Haberler Afyonkarahisar Kavşakta feci kaza

Kavşakta feci kaza

31.3.2023

Gazete

Kavşakta feci kaza
Afyonkarahisar'da iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Parçalanan otomobillerdeki şahısların durumunun ciddi olduğu bildirildi. Kaza, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. İki otomobilin kavşakta çarpışmasının ardından aydınlatma direğine çarpan otomobil parçalandı, diğer otomobil orta refüje çıktı. Her iki araçta da yaralanarak sıkışan 3 kişi çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı.

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