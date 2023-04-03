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Afyon'da kahreden kaza! Baba öldü oğlu ağır yaralandı!

Afyonkarahisar Bolvadin-Çay karayolu üzerinde meydana gelen kaza, A.A. idaresindeki otomobille M.K yönetimindeki motosikletin çarpışması üzerine gerçekleşti. Şiddetli çarpışma sonucu motosiklette bulunan M.K ve babası K.K metrelerce havalanıp yola düştü. Kazada, baba K.K. hayatını kaybederken oğlu M.K. ağır yaralandı.

İHA

03.04.2023, 10:20

Afyon’da kahreden kaza! Baba öldü oğlu ağır yaralandı!

Afyonkarahisar'da otomobil ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada baba öldü, oğlu ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kaza anı ise görenleri dehşete düşürürken, kaza da otomobilin motosiklete çarpması ile üzerindeki iki kişinin metrelerce yükseğe fırladığı görülüyor.

Kaza, Bolvadin-Çay Karayolu üzeri Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.A. İdaresindeki 03 RC 242 plakalı araç yan yoldan kavşağa çıkan M.K.'nın (17) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki M.K., ile babası K.K., metrelerce havaya fırlayıp ardından yola düştü.

Kaza sonrası çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan baba ve oğuldan, baba K.K., yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpıp üzerindeki baba ve oğlunu metrelerce yükseğe fırlattığı görülüyor.

Olayda yaralanan 17 yaşındaki M.K.'nın kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam ederken, polis tarafından olayla ilgili başlatılan inceleme ise devam ediyor.

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