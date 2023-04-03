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Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor

Afyonkarahisar’dan deprem bölgelerinden biri olan Hatay'a yardımlar gitmeye devam ediyor. Depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere 8 tır konteyner ve yardım malzemesi gönderildi.

İHA

03.04.2023, 18:31

Afyonkarahisar’dan deprem bölgesine yardımlar devam ediyor
Afyonkarahisar'dan Hatay'a depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere 8 tır konteyner ve yardım malzemesi gönderildi.

Karayolları 31. Şube Şefliği'nden hareket eden tırlar İl Müftüsü Sinan Kazancı'nın duasıyla uğurlandı. AFAD Müdür Vekili Kemalettin Güngör, yaptığı açıklamada, Afet bölgesine yardımların devam ettiğini söyledi. Güngör şöyle devam etti: "Bugüne kadar 877 araç gıda hijyen ve yaşam malzemesi, 5802 adet barınma amaçlı çadır. 354 adet konteynır gönderildi. Bugüne kadar sayın valimizin talimatlarıyla Hatay ili Kırıkhan ilçesinde oluşturulan çarşı için 11 adet dükkan amaçlı kullanılacak konteynır ve Hatay ile İskenderun ilçesine de 6 adet iki gözlü ve C kabini 6 adet iki gözlü duş kabini ile bir tır kahvaltı kolisini sevk ediyoruz. Afet bölgelerine yaptığımız yardımlar bundan sonra da o o sayın valimizin himayelerinde devam edecektir."
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