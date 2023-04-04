  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da polis denetiminde uyuşturucu madde, tabanca ve bıçak ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis denetiminde uyuşturucu madde, tabanca ve bıçak ele geçirildi

Afyonkarahisar’da motosikletli polis timlerinin yaptığı denetimlere takılan iki şüphelinin üzerinden uyuşturucu madde, tabanca ve bıçak ele geçirdi.

04.04.2023, 15:58

Afyonkarahisar’da polis denetiminde uyuşturucu madde, tabanca ve bıçak ele geçirildi

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri Hoca Ahmet Yesevi mahallesi ve Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı üzerinde denetim yaptı. Denetimlerde durdurulan iki farklı araç içerisinde arama yapan ekipler 11 ayrı suç kaydı olan V.A.Ö., isimli şahıs üzerinde 3.8 Gram metamfetamin ve bıçak ele geçirdi.

Yapılan sorgulamada şahsın ayrıca 'silahla tehdit ve hakaret suçlarından' 1 yıl 2 ay aranma kaydının olduğu belirlenirken, şahıs ardından gözaltına alındı. Durdurulan bir başka araçta ise 2 farklı su kaydı olan A.D., isimli şahsın üzerinde bulundurma ruhsatlı tabanca ve 27 adet mermi ele geçirildi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA