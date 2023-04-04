Kahreden kaza

Afyonkarahisar'da otomobil ile plakasız motosikletin çarpıştığı kazada metrelerce fırlayan baba öldü, 17 yaşındaki oğlu ağır yaralandı.Kaza, Bolvadin-Çay Karayolu üzeri Belediye Kavşağı'nda meydana geldi. A.A. idaresindeki otomobil yan yoldan kavşağa çıkan M.K.'nın (17) kullandığı plakasız motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletteki M.K. ile babası K.K., metrelerce havaya fırlayıp yola düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan baba K.K. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan kaza anı ise anbean güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otomobilin motosiklete çarpıp üzerindeki baba ve oğlunu metrelerce yükseğe fırlattığı görülüyor. Olayda yaralanan 17 yaşındaki M.K.'nın tedavisi devam ederken, olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.