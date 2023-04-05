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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da korkunç kaza! Silobas devrildi ortalık savaş alanına döndü!

Afyon'da korkunç kaza! Silobas devrildi ortalık savaş alanına döndü!

Afyonkarahisar Bolvadin-Emirdağ kara yolu üzerinde meydana gelen kaza, peynir suyu taşıyan silobasın sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti. Sürücü kazadan kendi imkanlarıyla yara almadan kurtulurken, ihbar üzerine olay yeringe gelen ekipler devrilen aracı kaldırmak için yoğun uğraşlar verdi.

05.04.2023, 10:41

Afyon’da korkunç kaza! Silobas devrildi ortalık savaş alanına döndü!

Afyonkarahisar'da peynir suyu taşıyan silobas sürücüsünün kontrolden çıkarak devrildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, silobasın devrildiği yerden kaldırılması için yoğun çaba gösterildi.

Kaza, Bolvadin-Emirdağ karayolu üzeri Kutlu Köyü Kavşağında sabaha karşı meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S., idaresindeki 03 AAZ 117 peynir suyu yüklü silobas henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü sürücüsünün kontrolünden çıktı.

Savrulan araç ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü araç içerisinden kendi imkanları ile çıktı. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler devrilen araçcın kaldırılması için yoğun çaba gösterirken, yolda bir başka kaza meydana gelmemesi içinse güvenlik önlemi aldı.

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