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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da 24 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Afyon'da 24 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar’da, sahte para basma, resmi evrakta sahtecilik gibi 24 farklı suçtan aranan şahıs jandarmanın radarına takıldı. Şüpeli, yol kontrolünde jandarmayı görünce aracından inerek kaçmaya çalıştı ancak kurtulamadı.

İHA

06.04.2023, 16:21 Güncelleme Tarihi: 06.04.2023, 16:22

Afyon’da 24 ayrı suçtan aranan şahıs jandarmaya yakalandı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı görevlileri aranan şahısların yakalanması yönelik yol kontrol ve arama çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Sinanpaşa ilçesi Tınaztepe beldesi Afyonkarahisar-Antalya karayolunda denetim yapan ekipler, denetim noktasına yakın bir noktada bir şahsın aracını durdurarak yaya olarak kaçmaya başladığını fark etti.

Şüphelinin peşine düşen ekipler kısa süreli bir kovalamaca sonrası şahsı yakaladı. Ardından şahsın Genel Bilgi Taraması (GBT) üzerinde kimlik sorgulamasını yapan ekipler şüphelinin resmi belgede sahtecilik, hırsızlık, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, sahte para basmak, dolandırıcılık gibi 24 ayrı suçtan aranan M.T., olduğunu belirledi. Şahıs bunun üzerine gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafında tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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