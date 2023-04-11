Afyonkarahisar’da yollar beyaza büründü! Kar birikintisini anımsatan görüntüler

Şuhut-Afyonkarahisar karayolunda ise dolu yağışından dolayı çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Kazalar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir çoğu ise araçlarını yol kenarlarına park edip yağışın dinmesini bekledi.