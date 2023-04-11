  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da yollar beyaza büründü! Kar birikintisini anımsatan görüntüler

Afyonkarahisar'da yollar beyaza büründü! Kar birikintisini anımsatan görüntüler

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde dolu yağışı birden etkisini gösterdi. Yollar beraza büründü. Trafik durma noktasına geldi. Doludan dolayı maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

İHA

11.04.2023, 21:52

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde aniden bastıran dolu yağışı hayatı durma noktasına getirdi.

Afyonkarahisar’da yollar beyaza büründü! Kar birikintisini anımsatan görüntüler

Kent genelinde akşama doğru etkili olan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası bir çok noktada kar birikintileri anımsatan görüntüler ortaya çıktı.

Afyonkarahisar’da yollar beyaza büründü! Kar birikintisini anımsatan görüntüler

Şuhut-Afyonkarahisar karayolunda ise dolu yağışından dolayı çok sayıda maddi hasar meydana geldi. Kazalar ve yağış nedeniyle bazı sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, bir çoğu ise araçlarını yol kenarlarına park edip yağışın dinmesini bekledi.

Afyonkarahisar’da yollar beyaza büründü! Kar birikintisini anımsatan görüntüler

Yaklaşık 20 dakika yağan dolu yağışının durmasının ve kaza yapan araçların güvenli alanlara çekilmesinin ardından kara yolunda trafik normale döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA