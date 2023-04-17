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Afyonkarahisar'da kontrolden çıkan araç devrildi

Afyonkarahisar’ın Sadıklı ilçesinde meydana gelen kazada kontrolden çıkan otomobil tarım arazisine devridi. Olay sonucunda otobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

İHA

17.04.2023, 14:02

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan araç devrildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bulunan Emirhisar köyü mevkiinde edinilen bilgilere göre, H.A., idaresindeki 26 PP 130 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan araç şarampole girip ardından tarım arazisine devrilerek durabildi. Kazada yaralanan sürücü ile N.A., Y.A. ve E.A., çevreden geçen diğer sürücülerinde yardımıyla araç içerisinden çıktı. Yaralılar ardından haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulanslar ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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