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Haberler Afyonkarahisar Zehir tacirleri arabada uyurken yakalandı

Zehir tacirleri arabada uyurken yakalandı

17.4.2023

Gazete

Zehir tacirleri arabada uyurken yakalandı
Afyonkarahisar'da uyuşturucu madde bulunduran 2 kişi arabada uyurken yakalandı. Vatandaşlar, Dumlupınar Mahallesi Kadınana Caddesi'nde bir araç içerisinde iki kişinin uyur vaziyette oldukları ihbarında bulundu. Polis ekipleri, araçta 17 suç kaydı olan M.D.'nin bel kısmında ruhsatsız tabanca ve tabancanın şarjör kısmında 9 fişek ele geçirdi. Şüphelinin GBT sorgusunda kasten yaralama ve uyuşturucu madde kullanma ve satma suçlarından aranması olduğu bildirildi. Araçtaki O.P.'nin de 12 suç kaydı olduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramada, çok sayıda silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

RAMAZAN AYDEMİR
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