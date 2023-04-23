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Afyonkarahisar'da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Kara yollarının kesişme noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da, Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle araç yoğunluğu oluştu.

AA

23.04.2023, 17:20

Afyonkarahisar’da bayram dönüşü trafik yoğunluğu

Tatilcilerin dönüş yolu Afyonkarahisar'da, Ankara ve Kütahya ile İstanbul tarafına gitmek isteyenler yoğunluğa neden oldu.

Özdilek Kavşağı olarak bilinen İzmir, Kütahya ve Ankara yollarının kesiştiği kavşakta, Afyonkarahisar Bölge Trafik Müdürlüğü ekipleri trafiğe müdahale ederek güvenli geçiş sağlamaya çalıştı.

Çevre yolunda bulunan otogar ve Organize Sanayi Bölgesi ışıklı kavşaklarında da yoğunluk oluştu. Polis ekipleri, bu bölgelerde de trafiğe müdahale ederek, bekleme süresini azaltmak için çalışma yürüttü.

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