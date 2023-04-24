Afyon’da AK Partili aday ölümden döndü

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk seçim gezisi için gittiği Dinar ilçesinde trafik kazası geçirdi. Kazada Ertürk ile yanında bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza, Dinar ilçesi Yeni Denizli caddesi üzerinde meydana geldi. Bölgede seçim çalışmasına giden AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili adayı Ferda Ertürk'ün bulunduğu A.E. idaresindeki araç kavşaktan döndüğü esnada plakası ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen bir otomobille çarpıştı. Savrulan araçlar yol ortasında durdu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kazada hafif şekilde yaralanan Ertürk ve 3 kişiyi hastaneye kaldırdı. Kazada yaralananların sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.



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