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Haberler Afyonkarahisar Denizli'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 4 yaralı

Denizli'de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 4 yaralı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan minibüs yol kenarındaki refüje girip yön tabelalarını yıkmasının ardından yana devrildi. Meydana gelen kazada sürücü ile birlikte minibüste bulunan 3 kişi yaralandı.

İHA

24.04.2023, 12:33

Denizli’de kontrolden çıkan minibüs devrildi: 4 yaralı

Afyonkarahisar- Çay karayolu Dinar Kavşağı'nda meydana gelen kazada edinilen bilgilere göre, A.B., idaresindeki 03 M 0102 plakalı minibüs sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan yol kenarındaki refüje girip ardından yön tabelalarını yıkıp devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil servis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler kazada yaralanan sürücü A.B., ile İ.B. S.B. ve Z.B.'yi ambulanslar ile hastaneye kaldırdı. Çay devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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