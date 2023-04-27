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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 5 yaralı

Afyon'da iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 5 yaralı

Afyonkarahisar’da seyir halindeki araç kontrolden çıkarak başka bir araca çarptı ardından yol kenarındaki refüje devrildi. Meydana gelen feci kazada, 3’ü ağır olmak üzere 5 kişi yaralandı.

İHA

27.04.2023, 09:23

Afyon’da iki otomobil çarpıştı: 3’ü ağır, 5 yaralı

Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde, Tavşan Tepe mevkiinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre, H.E., idaresindeki otomobil sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önünden seyreden C.G.'nin kullandığı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisi ile savrulan H.E.'nin kullandığı otomobil yol kenarındaki refüje devrildi. Kazada her iki araç sürücüsü ile birlikte H.K., T.B. ve M.A., yaralandı. Yaralılar çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 3'nün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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