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Haberler Afyonkarahisar TIR’la çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

TIR’la çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

28.4.2023

Gazete

TIR’la çarpışan araçtaki 2 kişi hayatını kaybetti

AFYONKARAHİSAR'DA kavşakta TIR'ın çarptığı hafif ticari araç savrularak bir başka TIR'a daha çarptı. Hafif ticari aracın hurdaya döndüğü kazada 2 kişi hayatını kaybetti. Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı'nda meydana geldi. Ç.Y. (82) yönetimindeki 03 HL 640 plakalı hafif ticari araç, H.İ.Y., yönetimindeki 42 ZR 480 plakalı TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce M.G.'nin kullandığı 42 AAE 352 plakalı TIR'a çarptı, ardından aydınlatma direğine çarptı. Kazada ticari araç sürücüsü Ç.Y. ile yanındaki B.Y. yaşamını yitirdi.

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