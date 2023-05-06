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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar’da dev torbacı operasyonu

Afyonkarahisar’da dev torbacı operasyonu

6.5.2023

Gazete

Afyonkarahisar’da dev torbacı operasyonu

AFYONKARAHİSAR'DA torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik polis ve jandarma tarafından gerçekleştirilen, komandolar ile özel harekat polisinin de katıldığı helikopter destekli operasyonda 112 kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, "Kentimizde 196 ekip, 30 özel harekât, 22 jandarma komando unsuru olmak üzere toplamda 814 personel, 1 helikopter, 2 hava aracı ve 14 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile eş zamanlı operasyon yapılmış,112 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır" bilgisini paylaştı.

MURAT ŞENBAKLAVACI

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