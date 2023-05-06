  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar’da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil yol kenarındaki refüje girerek yaklaşık 50 metre sürükledi. Kazada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.

İHA

06.05.2023, 13:13

Afyonkarahisar’da korkunç kaza: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi Camili Köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.H., idaresindeki 607 EMM 73 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki refüje girdi. Otomobil refüjde yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi.

Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemede E.H. (59) isimli kadının hayatını kaybettiğini belirlerken, yaralanan M.H., A.D. ve H.H.H., ise yaralandı. Yaralılar ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazanın ardından hurdaya dönen araç kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA