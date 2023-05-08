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Haberler Afyonkarahisar Afyon'da hareketli anlar! Bıçaklı kavga 27 yaşındaki gencin sonu oldu

Afyon'da hareketli anlar! Bıçaklı kavga 27 yaşındaki gencin sonu oldu

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde sokak ortasında yaşanan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya döndü. Kavgada 27 yaşındaki genç hayatını kaybederken ekipler kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

İHA

08.05.2023, 10:50

Afyon’da hareketli anlar! Bıçaklı kavga 27 yaşındaki gencin sonu oldu

Afyonkarahisar'da gece saatlerinde yaşanan kavgada bıçaklanan 27 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Olay, Güvenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer T., (27) isimli şahıs sokakta yürürken yanına gelen bir başka şahısla tartışmaya başladı. Bu sırada taraflar arasında çıkan kavgada Ömer T., isimli henüz öğrenilemeyen şahıs tarafından bıçaklandı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Olayın ardından hareket geçen polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlatırken, Ömer T.'nin cansız bedenini otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı bildirildi.

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