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Haberler Afyonkarahisar Çay içmek için terasa çıkmıştı! Ailesi korkunç manzara ile karşılaştı

Çay içmek için terasa çıkmıştı! Ailesi korkunç manzara ile karşılaştı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde gece saatlerinde çay içmek için terasa çıkan 62 yaşındaki Ceylan Şarlak'ın sabah cansız bedeni bulundu. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı

İHA

09.05.2023, 14:08

Çay içmek için terasa çıkmıştı! Ailesi korkunç manzara ile karşılaştı

Olay, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi Bucak mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ceylan Şarlak (62) isimli şahıs gece geç saatlerde aile üyelerine terasta çay içip beslediği kuşlarına bakacağını söyleyerek üst kata çıktı. Sabah olunca evde olmadığı fark edilince Şarlak'ı arayan aile üyeleri evin üst katına çıktıklarında şahsın terasta hareketsiz yattığını fark etti.

Aile üyeleri bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gele sağlık ekipleri yaptıkları inceleme de Şarlak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Şarlık'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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