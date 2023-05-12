Canlarını kurtarmak için suda mahsur kalan aracın üstüne çıktılar

Kent merkezinde öğleden sonra etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sonrası yollar ve kaldırımlar adeta göle dönerken, birçok battı çıktıyı da su bastı.

Su baskını yaşanan Atatürk Alt Geçidi'nde çok sayıda araç mahsur kaldı. Birçok sürücü kendi imkanı ile battı çıktıdan çıkmayı başarırken, suya gömülen ve ilerleyemeyen bir kamyonetteki iki kişi ise araçla birlikte mahsur kaldı.

İçerisi suyla dolan kamyonetteki iki kişi başka bir aracın üzerine çıkarak kurtardı.

Yağıştan dolayı battı çıktıların kapanmasından dolayı bölgede trafik yoğunluğu oluştu.