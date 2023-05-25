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Haberler Afyonkarahisar Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar'da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar’da meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralanırken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

25.05.2023, 10:51

Afyonkarahisar’da iki araç çarpıştı: 5 yaralı

Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Askeri Havaalanı Kavşağı'nda meydana gelen kaza edinilen bilgilere göre, B.S. (28) idaresindeki otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü M.Ö. (53) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, H.K., F.K., H.K., ile sürücü M.Ö. ve Z.A., yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı.

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